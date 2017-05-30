СБУ змушує "Укртрансгаз" виконати невигідні контракти

Служба безпеки України заявляє про необхідність завершення процесів закупівлі товарно-матеріальних цінностей, запущених ПАТ "Укртрансгаз" в минулі роки.

Це випливає зі звернення глави СБУ Василя Грицака до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.





"Для забезпечення надійності, ефективності та безпеки газотранспортної системи, "Укртрансгаз" потребує постійної модернізації наявних потужностей, що передбачено затвердженими планами-графіками на 2016-2017 рр. У той же час, через зволікання з прийняттям управлінських рішень новопризначеним керівництвом "Укртрансгазу" повністю припинено фінансування необхідних виробничих програм, і підписання договорів з переможцями тендерних процедур на закупівлю технологічного обладнання", - йдеться в листі СБУ.

"З огляду на вищевикладене, вважаємо за доцільне доручити Мінекономіки і Міненергетики вжити невідкладних заходів щодо недопущення порушення стійкості і безпечного функціонування ГТС", - йдеться в документі.

Основними проблемними питаннями, які вимагають, на думку СБУ, негайного вирішення, є відсутність запчастин для ремонту газоперекачувальних агрегатів, провал програми капремонтів свердловин ПСГ, і відсутність ремонтів на аварійних ділянках магістральних газопроводів.

За даними ЕП, СБУ наполягає на необхідності початку фінансування робіт, передбачених в договорах, підписаних "Укртрансгазом" в декаду його управління Ігорем Прокопівим. За даними ЕП, на початку ц.р. наглядова рада НАК "Нафтогаз України" неодноразово ставила питання про необхідність перегляду низки контрактів ПАТ з приватними компаніями, вважаючи їх невигідними "Укртрансгазу". Основні претензії стосувалися договірних відносин з ТОВ "НВП "Горизонт" (надавало послуги із землеустрою) і Integrity west pipelines testing and treatment services (внутрішньотрубна діагностика магістральних газопроводів).

Пропозиції наглядової ради про необхідність перегляду розмірів і умов оплати послуг цих компаній не були виконані Прокопівим через що в березні ц.р. він був звільнений рішенням наглядової ради НАК.

З травня Прокопів обіймає посаду заступника голови Міністерства енергетики.

В даний час т.в.о. глави "Укртрансгазу" є Мирослав Химко. За даними ЕП, на цій посаді він контролює виключно виробничу діяльність "Укртрансгазу" (функції з транспортування газу).

Контроль за фінансовими потоками ПАТ знаходиться в руках членів правління компанії - Романа Білягі, Сергія Олексієнка та Сергія Макогона, які є членами команди глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Дмитро Рясний, ЕП