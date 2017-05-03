Поставки російського скрапленого газу в Україну призупинені - ЗМІ

Російські митні органи почали вимагати від експортерів ЗВГ в Україні позитивний висновок Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ (ФСТЕК).

Про це повідомляють українські оператори ринку ЗВГ і російські виробники, передає OilNews.

За словами операторів, вимога укладення ФСТЕК для залізничних партій почало діяти з 1 травня. Про це, зокрема, було повідомлено вантажовідправникам в телеграмі РЖД. У той же час, автомобільний експорт був неможливий без укладення ФСТЕК вже 28 квітня.

"Ще 27 (квітня - ред.) числа вантажили нормально, а 28-го два поїхали в Брест двома машинами за "лукойлівським" газом, і вже відбій, повернулися порожніми", - повідомив OilNews представник великої компанії-імпортера газу в Україну. Джерело в "Белоруснєфті" повідомив, що проблем з оформленням експорту в Україну 1-4 травня не спостерігалося.

Російські постачальники відзначають, що при оформленні митної декларації вантажу в напрямку України митниця запитує висновок ФСТЕК як додатковий документ.

Порядок отримання дозволу розміщений на сайті цього відомства, і передбачає 15-денний термін розгляду заявки, а також 10-денний термін для подачі додаткових документів. При цьому висновок потрібно на кожен контракт.

"Як тільки порядок отримання був опублікований в кінці квітня, ми відразу подали всі документи на укладання по наших контрактах. До середини травня має бути відповідь", -повідомив представник російської компанії-постачальника.

Він зазначив, що в разі негативного висновку законодавством передбачено судове оскарження.

Як російські постачальники, так і українські імпортери повідомляють, що нові вимоги найближчим часом не матимуть впливу на український ринок.

"ДПС залиті газом під зав'язку, за деякими станціями досі діє конвенція "Укрзалізниці" на відвантаження, оскільки під'їзні шляхи зайняті навантаженими цистернами", - резюмував один зі столичних трейдерів.

Нагадаємо, 4 квітня 2017 року було отримано підтвердження про обмеження експорту ЗВГ від митниці РФ. За інформацією ряду джерел, Сергій Курченко за підтримки російської влади намагався стати монопольним оператором з постачання російського ЗВГ. Очікувалося, що дозволи ФСТЕК можуть отримати тільки кілька українських компаній.