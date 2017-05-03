Інтерпол оголосив у розшук колишнього члена правління банку "Фінанси та Кредит"

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" Олега Шапкина.

Про це йдеться в оголошеннях про розшук, розміщених на офіційному сайті Інтерполу, передають Українські Новини.

У розшук оголошений Шапкін Олег Анатолійович 1964 року народження.

Він входив до складу правління банку "Фінанси та Кредит" з 2007 року, також був міноритарним акціонером фінустанови (0,01% акцій).

Нагадаємо, Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси і Кредит", які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

Також слідство встановило факт попередньої змови з іншими особами та укладення договору поручительства з банком Meinl Bank AG (Австрія).

У даній справі підозрюються екс-голови правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертєхін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.