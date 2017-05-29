У Гройсмана розкрили деталі зустрічі щодо ринку землі
У Кабміні відбулося обговорення засад земельної реформи за участі народних депутатів, представників профільних комітетів Ради та аграріїв.
Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами прес-служби Кабміну, метою зустрічі було обговорення моделі ринку землі.
"Дуже важливо, аби ту модель, яку ми в кінцевому рахунку запропонуємо, якщо дійдемо до спільної думки, мала в основі українські інтереси, інтереси українських фермерів і розвитку сільських територій", - сказав Володимир Гройсман.
Голова уряду підкреслив, що відкриття ринку землі "дозволить змінити тип економіки від сировинної на економіку доданої вартості".
У той же час прем’єр звернув увагу, що процес має відбуватися поступово і враховувати усі можливі ризики.
За словами Гройсмана, продаж має бути доступний тільки фізособам-українцям і в обсязі не більше 200 га землі на одну особу.
"При цьому, на даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юросіб", - заявив він.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, учасники засідання "в цілому погодились з тим, що питання наразі не стоїть в площині відміни чи збереження мораторію на продаж земель".
"Питання ж полягає в тому, щоб визначити, яка саме модель обігу земель була б найкращою для України, і тоді вже починати обговорення її запровадження", - сказано в повідомленні.
Результатом наради стала домовленість про створення міжвідомчої робочої групи. Вона повинна представити концепцію першого етапу земельної реформи на основі уже існуючих напрацювань Уряду і "з врахуванням думки усіх, хто має відношення до розвитку аграрного сектору України".
Окрім того, голова уряду доручив підготувати проект постанови Уряду, яка унеможливлювала б подальші зловживання на ринку землі вже зараз.
Економічна правда
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