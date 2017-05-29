Всі розділи
Укр / Рус

У Гройсмана розкрили деталі зустрічі щодо ринку землі

Понеділок, 29 травня 2017, 14:20

У Кабміні відбулося обговорення засад земельної  реформи за участі народних депутатів, представників профільних комітетів Ради та аграріїв.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прес-служби Кабміну, метою зустрічі було обговорення моделі ринку землі.

"Дуже важливо, аби ту модель, яку ми в кінцевому рахунку запропонуємо, якщо дійдемо до спільної думки, мала в основі українські інтереси, інтереси українських фермерів і розвитку сільських територій", - сказав Володимир Гройсман.

Голова уряду підкреслив, що відкриття ринку землі "дозволить змінити тип економіки від сировинної на економіку доданої вартості".

У той же час прем’єр звернув увагу, що процес має відбуватися поступово і враховувати усі можливі ризики.

За словами Гройсмана, продаж має бути доступний тільки фізособам-українцям і в обсязі не більше 200 га землі на одну особу.

"При цьому, на даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юросіб", - заявив він.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, учасники засідання "в цілому погодились з тим, що питання наразі не стоїть в площині відміни чи збереження мораторію на продаж земель".

"Питання ж полягає в тому, щоб визначити, яка саме модель обігу земель була б найкращою для України, і тоді вже починати обговорення її запровадження", - сказано в повідомленні.

Результатом наради стала домовленість про створення міжвідомчої робочої групи. Вона повинна представити концепцію першого етапу земельної реформи на основі уже існуючих напрацювань Уряду і "з врахуванням думки усіх, хто має відношення до розвитку аграрного сектору України".

Окрім того, голова уряду доручив підготувати проект постанови Уряду, яка унеможливлювала б подальші зловживання на ринку землі вже зараз.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

земельна реформа Кабмін
Матеріали за темою
Кабмін проводить закриту зустріч щодо ринку землі - ЗМІ 29 травня 2017, 11:19
Законопроект про земельну реформу хочуть зареєструвати до канікул Ради 28 травня 2017, 10:00
МВФ: наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ 26 травня 2017, 10:49
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті