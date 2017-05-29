Мінфін розсекретить умови реструктуризації 23 мільярдів доларів

Суд визнав незаконною відмову Мінфіну розкрити деталі реструктуризації боргів на 23 мільярди доларів, підписаних Спеціальним комітетом кредиторів України.

Про це стало відомо з рішення Київського апеляційного адмінсуду від 17 травня 2017 року, що розміщене у судовому реєстрі.

Як повідомляється, цим рішенням суд залишив в силі висновки першої інстанції про незаконність відмови Міністерства фінансів розкрити деталі угоди дворічної давнини.

Як йдеться у судовому позові, київський адвокат Олексій Хомяков у вересні 2015 року звернувся до Мінфіну з проханням надати копії всіх підписаних та затверджених документів, що стосувались запозичень зазначеними нижче суб'єктами, загальною номінальною вартістю 22,6 мільярда доларів.

У жовтні 2015 року Міністерство фінансів повідомило запитувачу, що згідно з нормами англійського права, угоди, які були укладені при розміщенні ОЗДП є конфіденційними та не можуть надаватись третім особам.

Також, у вказаному листі зазначено, що між Міністерством фінансів та Спеціальним комітетом кредиторів було підписано договір про нерозголошення конфіденційної інформації стосовно реструктуризації державного та гарантованого державою боргу, отже, вказана інформація розголошенню не підлягає.

Вважаючи надану відповідачем необґрунтованою, Хомяков звернувся до Окружного адмінсуду Києва,який 23 лютого 2017 року виріив задовольнити позов.

Міністерство подало апеляцію, але програло. Апеляційний адмінсуд прийшов до висновку, що Уряд не надав належних та допустимих доказів, які б підтверджували конфіденційність запитуваної позивачем інформації.

Зазначається, що Мінфін може подати касаційну скаргу протягом двадцяти днів.

Нагадаємо, влітку 2015 року після піврічних переговорів Україна домовилася про реструктуризацію майже 23 млрд доларів боргу. 20% з них - 3,6 млрд доларів - кредитори погодилися списати. Терміни погашення частини боргу, який не був списаний, перенесені на 2019-2027 рр.