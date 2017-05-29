Кабмін проводить закриту зустріч щодо ринку землі - ЗМІ

Уряд проводить закриту зустріч з питань земельної реформи.

Про це повідомляє Agropolit.com.

За словами джерела видання, до участі запрошені представники всіх 24 областей України, керівництва галузевих аграрних асоціацій та 4 народних депутати.

"Цьому зібранню передувало проведення "правильної" роботи з керівниками місцевих адміністрацій на предмет проведення земельної реформи Гройсмана – "200 га в одні руки". На засіданні ними має бути "виславлена" ця ідеї, хоч вона і шкідлива для ринку", – говорить одне з джерел видання.

Натомість другий співрозмовник стверджує, що зустріч навпаки носить консультативний характер. І має на меті виробити ряд реалістичних пропозицій, аби зрештою написати об’єктивну модель запуску ринку земель сільськогосподарського призначення.

За словами співрозмовників видання, зустріч почалась у понеділок, 29 травня, о 10 годині ранку.

Як повідомляється, ця зустріч мала відбутися у п’ятницю, 26 травня, але через те, що в країні проходив "останній дзвоник" для школярів, засідання перенесли.