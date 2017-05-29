Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін проводить закриту зустріч щодо ринку землі - ЗМІ

Понеділок, 29 травня 2017, 11:19

Уряд проводить закриту зустріч з питань земельної реформи.

Про це повідомляє Agropolit.com.

За словами джерела видання, до участі запрошені представники всіх 24 областей України, керівництва галузевих аграрних асоціацій та 4 народних депутати.

"Цьому зібранню передувало проведення "правильної" роботи з керівниками місцевих адміністрацій на предмет проведення земельної реформи Гройсмана – "200 га в одні руки". На засіданні ними має бути "виславлена" ця ідеї, хоч вона і шкідлива для ринку", – говорить одне з джерел видання.

Натомість другий співрозмовник стверджує, що зустріч навпаки носить консультативний характер. І має на меті виробити ряд реалістичних пропозицій, аби зрештою написати об’єктивну модель запуску ринку земель сільськогосподарського призначення.

За словами співрозмовників видання, зустріч почалась у понеділок, 29 травня, о 10 годині ранку. 

Як повідомляється, ця зустріч мала відбутися у п’ятницю, 26 травня, але через те, що в країні проходив "останній дзвоник" для школярів, засідання перенесли.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

земельна реформа ринок землі
Матеріали за темою
Законопроект про земельну реформу хочуть зареєструвати до канікул Ради 28 травня 2017, 10:00
МВФ: наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ 26 травня 2017, 10:49
Бахматюк виступає за максимально відкритий ринок землі 24 травня 2017, 20:03
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті