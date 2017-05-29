"Укрзалізниця" спростовує 680 мільйонів витрат в ОРДЛО

"Укрзалізниця" спростувала заяву народного депутата Вікторії Войціцької про фінансування об’єктів, що знаходяться на непідконтрольній території.

Прес-служба повідомляє, що УЗ свої дії погоджувало із силовими структурами та причетними міністерствами.

"Інформація у ЗМІ, що Укрзалізниця витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях у 2016 році понад 680 млн грн, – не об’єктивна. З відповіді товариства народному депутату України зроблені суб’єктивні висновки", - сказано в повідомлені.

"Зокрема, алгоритм погашення заборгованості із зарплати працівникам ДП "Донецька залізниця", які переводяться до регіональної філії, було погоджено на спільних нарадах Міністерства інфраструктури України, СБУ, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і ПАТ "Укрзалізниця", - заявили в прес-службі.

"Зарплата виплачувалася працівникам, які оформили трудові відносини з регіональною філією, у тому числі й шляхом переведення з ДП "Донецька залізниця". Апарат управління регіональної філії розташований у місті Лиман, на підконтрольній українській владі території. Фінансові операції здійснювалися на підконтрольній українській владі території, у тому числі через банки, які працюють тут. Жодних фінансових відносин з так званими "ДНР" чи "ЛНР" регіональна філія "Донецька залізниця" не має", - стверджують в УЗ.

Нагадаємо, народний депутат України Вікторія Войціцька повідомила, що державні НЕК "Укренерго" і ПАТ "Укрзалізниця" за минулий рік сумарно вклали в свої підрозділи на окупованих територіях понад 800 мільйонів гривень.

Говорячи про "Укрзалізницю", депутат зазначила, що компанія не тільки забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, а й перевозить вантажі, "за допомогою яких бойовики вбивають українських бійців".

Економічна правда