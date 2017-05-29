Економіка України втратила 90 мільярдів через стару пенсійну систему — нардеп

Через відсутність накопичувальної пенсійної системи економіка втратила майже 90 мільярдів гривень.

Про це заявив ЕП заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Юрій Соловей (БПП).

"Від того, що ми не ввели накопичувальну систему за останні десять років українська економіка втратила близько 90 млрд грн", - наголосив він.

За словами депутата, зважаючи на те, що курс гривні за цей час був різним, це дорівнює приблизно десяти мільярдам доларів США.

"Це майже стільки, скільки ми залучили від МВФ за програмою EFF", - сказав народний депутат

Якщо ввести накопичувальну систему з 2018 року, то, за його розрахунками, від громадян, яким сьогодні до 35 років, у найближче десятиліття вдасться залучити понад 500 млрд грн.

Ці кошти можна направити за кількома напрямками з гарантованою дохідністю, вважає депутат.

Перший – вкласти їх в облігації внутрішньої державної позики з подальшим спрямуванням у реальний сектор, в інвестиційні проекти.

Другий – покласти їх на депозити у держбанках, але виключно з тим, щоб потім ці кошти знову ж таки потрапили у реальний сектор у вигляді довгострокових кредитів.

"Тому що навіть якщо людина віком до 35 років зараз розмістить у накопичувальному фонді свої заощадження, то перша виплата по ним буде через 25 років. Це означає, що ці кошти можуть бути розміщені на депозиті терміном на 25 років під дуже добрий відсоток, і відповідно можуть бути спрямовані на кредитування економіки", — пояснив Соловей.

Кошти накопичувального фонду, за його словами, можуть "серйозно допомогти розвинути кредитування економіки".

Третій напрямок – підтримка підприємств державної власності.

"На сьогодні ми маємо тисячі підприємств у державні власності, викупити які за ринковою ціною ніхто не хоче. Чому, приміром, акції Одеського припортового заводу не може викупити державний інвестиційний фонд за рахунок коштів накопичувального фонду?", — сказав народний депутат.

Депутат також зазначив, що у нас є необхідна законодавча база для введення накопичувальної пенсійної системи, але вона не була введена через норму про те, що введення можливе лише за умови бездефіцитного Пенсійного Фонду.

Водночас, Соловей не надав розрахунки щодо компонентів минулих втрат та майбутніх доходів від відсутності/появи накопичувальної пенсійної системи.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Як формуються пенсії

Солідарний рівень. Українці, які працюють, платять внески (ЄСВ), після цього гроші перерозподіляють між діючими пенсіонерами

Обов'язковий накопичувальний рівень. Частину своєї зарплати українці акумулюють на індивідуальному рахунку, накопичені кошти можна буде витрачати після виходу на пенсію

Добровільний накопичувальний рівень. Частину зарплати можна віддавати в недержавні пенсійні фонди за власним бажанням

Наразі в Україні діє перший рівень системи (солідарний) і третій — добровільне накопичення в приватних фондах.

У першому рівні зобов'язані брати участь практично всі працюючі українці (крім тих, хто за законом може не сплачувати ЄСВ) — більше 10 мільйонів чоловік.

Приватним пенсійним фондам довірили свої гроші близько 800 тис. українців. Вже на пенсії вони отримуватимуть дві пенсії — одну із солідарної системи, другу — з приватного пенсійного фонду.

У 2016 році в Україні діяло 66 недержавних пенсійних фондів. Велика частина з них — 52 — відкриті, тобто в них можуть вкладати кошти пересічні українці, які вирішили подбати про надбавку до пенсії.

Ще вісім фондів — корпоративні, створені роботодавцями для своїх співробітників. Власні фонди є, наприклад, у Нацбанку, Укрексімбанку, концерну "Стирол", "Укрпошти".

Галина Калачова, ЕП