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Світек увійшов до правління Альфа-Банку

Неділя, 28 травня 2017, 13:15

Наглядова рада Альфа-Банку ввела до складу правління банку генерального менеджера Івана Світек.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Як зазначається, Іван Світек призначений на посаду на невизначений термін.

В лютому було оголошено про призначення Івана Світек на посаду Генерального менеджера Альфа-Банку Україна.

Україна стала восьмою країною, де працює чех Іван Світек, після США, Франції, Австрії, Ірландії, Німеччини, Бразилії та Росії.

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