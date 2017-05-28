Світек увійшов до правління Альфа-Банку
Неділя, 28 травня 2017, 13:15
Наглядова рада Альфа-Банку ввела до складу правління банку генерального менеджера Івана Світек.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Як зазначається, Іван Світек призначений на посаду на невизначений термін.
В лютому було оголошено про призначення Івана Світек на посаду Генерального менеджера Альфа-Банку Україна.
Україна стала восьмою країною, де працює чех Іван Світек, після США, Франції, Австрії, Ірландії, Німеччини, Бразилії та Росії.
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