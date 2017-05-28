Створений в КПІ наносупутник виведений на орбіту
Створений в КПІ наносупутник PolyITAN-2-SAU успішно виведений на навколоземну орбіту і вже почав передавати сигнали.
Про це повідомляє Itc.ua.
Як зазначається, наносупутник PolyITAN-2-SAU, який розробила команда вчених, викладачів і студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, був виведений на навколоземну орбіту 26 травня о 6:00 ранку за київським часом.
Він був запущений в космос з космодрому на мисі Канаверал на борту американської ракети-носія Atlas V спільно з 27 іншими наносупутниками, створеними в університетах 19 країн, ще 18 квітня 2017 року.
22 квітня він зістикувався з Міжнародною космічною станцією. І ось, в ніч на 26 травня, друга пускова партія з 18 університетських супутників, до складу якої входив і PolyITAN-2-SAU, була виведена в задані точки навколоземної орбіти.
Всі ці космічні апарати беруть участь в проекті QB50, метою якого є демонстрація можливості запуску кластера університетських наноспутників різних країн.
Планувалося, що загальна їх кількість досягне п'ятдесяти. Однак на момент старту в кластері залишилося всього 36 супутників, оскільки не всі університети впоралися з виготовленням апаратів з відповідними характеристиками.
Основною метою запуску цих космічних апаратів є наукові дослідження нижньої термосфери Землі на висотах 90-420 км для уточнення глобальної іонно-термосферноі моделі. Після такого дослідження цю модель можна буде використовувати як інструмент для прогнозування атмосферних аномалій.
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