Власники "Альфа-банку" подали в суд на американське ЗМІ

Співвласники "Альфа-банку" Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан звинуватили американський ресурс BuzzFeed в дискредитації.

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на APNews.

Позивачі звинувачують керівництво ресурсу в публікації так званого досьє, в якому стверджувалося, що "Альфа-банк" був причетний до спроб вплинути на хід передвиборчої кампанії в США в 2016 році, які приписуються Москві.

Позовна скарга стосується головного редактора BuzzFeed Бена Сміта, репортера Кена Бенсінгера, а також співробітників ресурсу Міріам Елдер і Марка Скуфса.

Розмір компенсації не розкривається.

Як повідомляється, в січні телекомпанія CNN з посиланням на відомості, отримані від посадових осіб США, повідомила, що на спецбріфінгу в Нью-Йорку незабаром після Нового року керівники американських розвідвідомств ознайомили Трампа з нібито наявними свідченнями у російських спецслужб інформації особистого і фінансового характеру, що дискредитує тоді ще обраного президента.

BuzzFeed виклав в інтернет всі 35 сторінок цього документа. Трамп назвав відповідні публікації "фальшивкою і тотальним політичним полюванням на відьом".

Пізніше BuzzFeed визнав, що точність змісту досьє в принципі не перевірялося, бо воно "потенційно не піддається перевірці".