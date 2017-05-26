В цьому році може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.



Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

"Я сподіваюся, що в цьому році буде створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Переговори тривають (щодо створення національного авіаперевізника - ЕП). Зараз вони йдуть добре. Звичайно, поки ми не поставимо підписи, говорити про щось рано, але немає сумніву, що переговори завершаться успішно", - сказав міністр.

Він зазначив, що на даний момент також ведуться переговори з іноземними авіакомпаніями про початок польотів в Україну.

"Я б дуже хотів, щоб дві авіакомпанії оголосили про початок польотів в Україну з наступного року... У мене були переговори з італійською авіакомпанією. Квиток у них навіть дешевший за автобусний", - сказав Омелян.