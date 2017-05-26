Мінекології потребує 584 мільйонів гривень дофінансування

Міністерство екології та природних ресурсів просить Міністерство фінансів передбачити 583,906 мільйона гривень додаткового фінансування при підготовці проекту змін до державного бюджету на 2017 рік.

Про це повідомляють Українські Новини.

"Мінекології звернулося до прем'єр-міністра і Міністерству фінансів з проханням під час внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2017 рік" збільшити бюджетні призначення загального фонду", - повідомили в Міністерстві.

Зокрема, необхідно 31 173,7 тис гривень на бюджетну програму "Розвиток матеріально-сировинної бази", 2 837 тис гривень - на "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження", 391 434,6 тис гривень - "Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" і в рахунок ядерної безпеки ЄБРР", 112 535,6 тис гривень – на "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів".

А також 20 153,9 тис гривень - на "Підтримку екологічно безпечного стану в зоні відчуження і безумовного відселення" і 97 771,8 тис гривень - на "Підтримку в безпечному стані енергоблоків та об'єкта" Укриття "та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС".