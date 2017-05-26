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Кабмін звільнив голову Держлісагентства – Гройсман

П'ятниця, 26 травня 2017, 15:08

Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів України Христини Юшкевич.

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНІАН.

"Прийнято рішення (про звільнення Юшкевич – Ред.), воно сьогодні в секретаріаті Кабінету міністрів і готується до підписання", – сказав глава уряду.

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів призначив Христину Юшкевич головою Державного агентства лісових ресурсів.

З червня 2016 року вона обіймала посаду тимчасово виконувача обов'язків глави відомства.

Згідно з оприлюдненою екс-головою Одеської обладміністрації Міхеілом Саакашвілі випискою з протоколу засідання Кабінету міністрів від 18 травня, причиною звільнення стала виявлена невідповідність Юшкевич займаній посаді за результатами випробувального терміну.

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Кабмін Гройсман
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