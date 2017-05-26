Гройсман відзвітував про півмільярдне збільшення надходжень з митниці

Щоденні надходження платежів з митниці на сьогодні становлять 1,3 млрд грн – на 500 мільйонів більше, ніж раніше.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми маємо зростання, причому суттєве, надходжень від української митниці. Почався процес наведення ладу на митниці, хоча до порядку ще дуже далеко", - сказав він.

"Раніше щоденне надходження від митних платежів було 800 млн, сьогодні – не менше 1,3 млрд грн в день. Уявіть, яка різниця десь дівалася від оборудок", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, з початку року до державного бюджету було перераховано 94,4 млрд гривень митних платежів. Митниці ДФС перевиконали заплановані показники з надходжень на 11,1 млрд гривень.

Економічна правда