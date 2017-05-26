В Україні залишилося 90 банків

Кількість комерційних банків в Україні в січні-квітні зменшилась з 96 до 90.

Про це свідчать звітні дані Національного банку, передають "Українські новини".

Так, у квітні кількість банків зменшилася з 92 до 90 (на 1 травня), а з початку року - з 96. За квітень з ринку були виведені Фінбанк і Діамантбанк. В 1-му кварталі банківський ринок покинули Платінум банк, банк Народний капітал, Фортуна-банк, Вектор банк.

З 90 банків - 38 банків з іноземним капіталом і 17 - зі 100%-им іноземним капіталом.

Нагадаємо, кількість комерційних банків в 2016 році зменшилася на 21 - зі 117 до 96.