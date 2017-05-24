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Держбанки не будуть докапіталізовувати за рахунок бюджету

Середа, 24 травня 2017, 20:20

Проект бюджетної резолюції на три роки не передбачає докапіталізацію держбанків з 2018 року за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми на фінальній стадії розробки бюджетної резолюції на три роки. Ми не передбачаємо з 2018 року будь-яких капіталізацій банків, це наша стратегічна позиція", - сказала Маркарова, представляючи проект реформування державного банківського сектора.

Нагадаємо, держава за останні 9 років витратила на докапіталізацію державних банків майже 90 мільярдів гривень.

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