Україна за два роки повністю відмовиться від антрациту - Насалик

Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.

Про це на засіданні уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Антрацитова група повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто, ми плануємо, що у 2019 році будемо повністю незалежні від антрацитів. Зрозуміло, концепція направлена на власний видобуток газового вугілля", - сказав Насалик.

За його словами, цьогоріч Україна використає 7 млн тонн антрацитового вугілля - замість 10,6 млн тонн у 2016 році.

"Наша мета - збільшення видобутку вугілля з одночасним переведенням шахт на повністю бездотаційний самоокупний період, а також розв'язання екологічних та соціальних проблем. Сьогодні усі без винятку шахти збиткові", - додав Насалик.

Нагадаємо, Насалик запевнив, що через рік і два місяці в Україні не залишиться жодної збиткової шахти.

Економічна правда