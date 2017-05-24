Формула "Роттердам+" становить корупційну загрозу - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко вбачає загрозу у схемі "Роттердам+" і закликає народних депутатів ухвалити закон, що запроваджує рентні платежі на вугілля.

Про це він заявив, виступаючи перед депутатами Верховної Ради.

"Тема вугілля. Якщо раніше розкрадання йшло через спеціальні схеми бюджетного фінансування шахт, то на сьогодні не меншу загрозу становить так звана схема "Роттердам+", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді.

"Ви маєте ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини в Україні так само, як це зроблено для газу. Зробіть це, і ми перевернемо ще й цю сторінку мафіозних загроз", - звернувся до депутатів генпрокурор.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

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Економічна правда