У Кабміні ще не відключили російські сайти

Обслуговуючий Кабінет Міністрів інтернет-провайдер не закрив доступ до заборонених російських соціальних мереж.

Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" з місця подій.

Без будь-яких проблем через точку доступу Wi-Fi можна зайти на сайти Вконтакте, Однокласники, Yandex і Mail.ru.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

У МВС України розуміють, що в короткі терміни виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України про блокування російських сайтів не є можливим, однак очікують, що провайдери будуть сумлінно його виконувати.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі