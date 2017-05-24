Курченко постачає сировину на відібрані у Ахметова підприємства - ЗМІ

ЗАТ "Внешторгсевіс" поставляє руду і вивозить готову продукцію метзаводів в окупованому Донбасі.

Про це повідомляє Liga.net, з посиланням на дані Федеральної митної служби.

Крім поставок сировини для підприємств ГМК, ЗАТ Внешторгсевіс почала вивозити до Росії готову продукцію металургійних підприємств: прутки гарячекатані, прокат, двутаври, кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза та інше.

Всього через непідконтрольний українській владі кордон з Росією з квітня Внешторгсервіс вивезла продукції вартістю понад 8 мільйонів доларів.

Також південно-осетинська компанія вивозить в РФ антрацит, видобутий на шахтах ОРДЛО.

Внешторгсервіс - компанія, через яку здійснюється зовнішнє управління низкою металургійних і вугільних підприємств на окупованих територіях Донбасу, які відмовилися працювати поза українською юрисдикцією.

Серед цих підприємств - Донецьксталь, Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, Єнакіївський коксохімпром, Ясинівський коксохімічний завод, Макіївкокс, Харцизький трубний завод, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомольське рудоуправління та інші.

В управління Внешторгсервіса не були Алчевський металургійний комбінат і Алчевський коксохім, що належать російським власникам.

За даними російського Коммерсанта, керівником Внешторгсервіса є колишній віце-губернатор Іркутської області Володимир Пашков, а саму компанію контролює Сергій Курченко.

Раніше повідомлялося, що фірми Курченка вивезли з Донбасу до РФ мільйон тонн вугілля.