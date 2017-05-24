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Матіос заявив про затримання "смотрящего" за бізнесом Курченка

Середа, 24 травня 2017, 13:01

Правоохоронці затримали "смотрящего" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка, генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка.

Про це на брифінгу розповів військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Укрінформ".

"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.", - сказав він.

"Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", - додав Матіос. 

Як повідомлялося, правоохоронці затримали 23 екс-високопосадовців Міндоходів під час одночасних 450 обшуків у 15 областях.

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