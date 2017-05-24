Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 24 травня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,3 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,5 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6511 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 23 травня на 3 копійки та встановив його на рівні 26,34 за долар.

Економічна правда