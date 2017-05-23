Провайдер "Воля" з 1 червня підвищує тарифи
Один із найбільший провайдерів України, компанія "Воля", з 1 червня підвищує тарифи в середньому на 12,6%.
Відповідну інформацію компанія надіслала своїм клієнтам.
"Щоб і надалі підтримувати високий рівень сервісу, ми змушені з 1 червня 2017 року скоригувати поточну абонентську плату за ваш тариф і додаткові послуги", - йдеться у повідомленні.
"Зростання тарифів на енергопостачання, законодавчі зміни, підвищення вартості телевізійного контенту та інші економічні чинники впливають на собівартість наших послуг", - повідомили у компанії.
Також наголошується, що підвищення тарифних планів відбувається частково на обмежену величину.
"На початку літа тарифи зростуть у середньому на 12,6%", - заявили у компанії.
Економічна правда
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