Янукович і Кº вкрали близько 40 мільярдів доларів - міністр

Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що потреба у законі про спецконфіскацію залишається, і ухвалити його просто необхідно.

Про це міністр сказав у розмові з журналістами, передає "Укрінформ".

"На жаль, парламент не прийняв закон про спецконфіскацію, і потреба в ньому не відпадає. Бо крім 1,1 млрд доларів коштів, що належать Януковичу, які були заарештовані в Україні, тільки за експертними оцінками близько 40 мільярдів доларів було вкрадено режимом Януковича за 3 роки їхнього так званого урядування", - сказав Петренко.

Він уточнив, що ці гроші знаходяться під різними юрисдикціями в різних державах.

"Їх вивели з країни через складні схеми. А механізм спецконфіскації дає можливість, у тому числі, міжнародної співпраці для повернення цих коштів", - зауважив міністр.

Однак, за словами Петренка, "українські депутати бояться цього закону як вогню". У цьому контексті він наголосив, що не розуміє, чому за цей документ не голосують депутати з фракцій демократичних сил.

Водночас керівник Мін'юсту заявив, що й далі наполягатиме, аби цей законопроект був ухвалений.

"Якщо не цей парламент, то інший його обов'язково прийме", - сказав Петренко.

28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.