Нафта подорожчала до максимуму за місяць

Нафта еталонних марок продовжує дорожчати в ході торгів у понеділок після зростання цін на 10% за два попередні тижні, торгуючись на максимальному рівні більш ніж за місяць.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Котирування липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:52 збільшилися на 0,50 (0,93%) - до 54,11 долара за барель.

Ціна ф'ючерсних контрактів на нафту WTI на червень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) до цього часу піднялася на 0,54 долара (1,07%) - до 50,87 долара за барель.

Інвестори чекають засідання країн-членів ОПЕК та інших зустрічей представників найбільших нафтовидобувних держав, які відбудуться пізніше на цьому тижні, пише MarketWatch.

Міністр промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що країни налаштовані на продовження діючих зараз обмежень на видобуток нафти на дев'ять місяців.

Це допоможе виробникам досягти мети щодо балансування ринку і скорочення світових запасів нафти до середнього рівня за п'ять років, сказав він.

За словами міністра, рішення планується прийняти 25 травня у Відні, але вже всі налаштовані на угоду, пише The Wall Street Journal.