У Росії підрахували втрати від українських мит на шоколад

Кондитери з Росії можуть недоотримати 15-17 млн доларів через введене Україною антидемпінгове мито в розмірі 31,33% на російський шоколад та інші продукти, що містять какао.

Про це йдеться в повідомленні Центру досліджень кондитерського ринку, передає ТАСС.

"Російські виробники кондитерських виробів давно вже освоюють нові ринки, так що компенсувати в середньостроковій перспективі обсяги, що випадають через мита, завдання посильне", - повідомляє виконавчий директор Центру досліджень кондитерського ринку Єлизавета Нікітіна.

"Тим не менше на Україну припадали досить помітні обсяги поставок, і за розрахунками ЦДКР російські кондитери тільки за підсумками 2017 року можуть недоотримати близько 15-17 млн доларів", - заявила вона.

За даними експертів, в 2016 році в Україну було експортовано 7,5 тис тонн шоколадних кондитерських виробів на суму 22,9 млн доларів.

Україна є шостим за величиною покупцем цього виду солодощів, на неї припадає майже 5% російського експорту шоколадних виробів.

Як йдеться в повідомленні, в масштабах всього експорту кондитерських виробів, вироблених в Росії, частка, що припадає на поставки саме шоколадних кондитерських виробів в Україну, становить 2,6% у вартісному вираженні і 1,8% в натуральному.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з РФ.