НБУ найближчим часом погодить купівлю Сбербанку – Рожкова

Національний банк України планує незабаром ухвалити рішення щодо поданих документів на погодження купівлі ПАТ "Сбербанк".

Про це повідомила заступник глави центробанку Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Сбербанку ми отримали документи від потенційних покупців понад місяць тому. Поки що документи перебувають у стадії вивчення. Незабаром ми зможемо сформулювати свою позицію з цього питання", - сказала вона журналістам у Києві в понеділок.

Рожкова також підтвердила отримання документів від кількох потенційних покупців для погодження купівлі Промінвестбанку (ПІБ). Вони також перебувають у стадії вивчення.

Водночас, як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НБУ, український бізнесмен, власник і президент компанії DCH Олександр Ярославський, який раніше анонсував намір придбати Промінвестбанк, наразі не подавав до центробанку документи для погодження відповідної операції.

Загалом, підсумувала заступник глави НБУ, інтерес є до всіх російських банків.

Водночас у прес-службі Нацбанку уточнили агентству, що документи на погодження купівлі інших банків з російським державним капіталом (ВТБ Банк, БМ Банк, ВіЕс Банк - ІФ) наразі ніхто не подавав.

Як повідомлялося, Сбербанк Росії 27 березня оголосив про плани з продажу 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів.

До нього увійдуть латвійський Norvik Banka, який належить бізнесменові Григорію Гусельникову, і білоруська приватна компанія, підконтрольна синові власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїду.

Російський Сбербанк при цьому офіційно заявив про вихід з українського ринку.

НБУ отримав перший пакет документів для погодження придбання 77,5% акцій ПАТ "Сбербанк" (Київ) 10 квітня. Документи подав громадянин Великої Британії та РФ Гуцерієв.

Другий пакет документів, на купівлю 22,5% акцій ПАТ "Сбербанк", замість Norvik Banka 14 квітня подав громадянин Великої Британії та РФ Гусельников.

Сбербанк раніше анонсував, що операцію буде закрито в першому півріччі 2017 року.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром активів (42,873 млрд гривень) він посідав сьоме місце серед 90 банків, що діяли в країні.

ПІБ засновано в 1992 році. У ЗЕБ - 99,7% його акцій. Згідно з даними НБУ, за перший квартал 2017 року його активи скоротилися на 22,9% - до 25,61 млрд грн, внаслідок чого він опустився з 11-го на 13-те місце на ринку за цим показником серед 90 банків.

У квітні Нацбанк отримав від двох громадян країни пакети документів для погодження придбання участі в ПІБ, повідомляв раніше регулятор, не називаючи прізвищ потенційних покупців.



За даними ЗМІ, потенційними інвесторами є: засновник MosCityGroup Павло Фукс (у Росії позов про його банкрутство має намір подати банк "Открытие" - ІФ) та депутат Верховної Ради Максим Микитась.



Крім того, 18 травня наглядова рада Зовнішекономбанку розглянула пропозицію Ярославського щодо придбання Промінвестбанку, дочірньої структури ЗЕБ в Україні.

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