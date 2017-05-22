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УЗ запускає додатковий поїзд "Інтерсіті +" до Одеси на літній період

Понеділок, 22 травня 2017, 14:09

"Укрзалізниця" на літній період призначає додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Як повідомили в УЗ, поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щодня.

Відправлення зі станції Київ-Пасажирський передбачено в 6:11, прибуття до Одеси - о 13:11. Поїзд зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці.

Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 15:06 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:06.

В одеському напрямі також курсує швидкісний потяг "Інтерсіті +" № 763/764 сполученням Дарниця, Київ - Одеса - Київ, Дарниця.

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