УЗ запускає додатковий поїзд "Інтерсіті +" до Одеси на літній період
"Укрзалізниця" на літній період призначає додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Як повідомили в УЗ, поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щодня.
Відправлення зі станції Київ-Пасажирський передбачено в 6:11, прибуття до Одеси - о 13:11. Поїзд зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці.
Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 15:06 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:06.
В одеському напрямі також курсує швидкісний потяг "Інтерсіті +" № 763/764 сполученням Дарниця, Київ - Одеса - Київ, Дарниця.
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