Українців атакує новий вірус XData

Швидкість поширення нового віруса-здирника, що атакує українців, в чотири рази вища, ніж у WannaCry.

Про це повідомляє Ain.ua.

Як зазначається, станом на п'ятницю, 19 травня, було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування, 95% з них припало на українських користувачів.

Для порівняння, в MalwareHunter стверджують, що в Україні вони зафіксували всього 30 постраждалих від атак вірусу WannaCry, серед більше 200 тисяч випадків.

XData шифрує всі файли за допомогою алгоритму AES. Способів розшифровки без оплати викупу поки не знайдено. Зловмисники вимагають від 0,1 до 1 біткоіни (від 5 800 до 58 000 гривен) в залежності від обсягу зашифрованих даних і того, постраждав окремий комп'ютер або мережа компанії.

Як XData поширюється і заражає комп'ютери поки не відомо. Серед українських постраждалих в основному комп'ютерні мережі компаній.

Нагадаємо, що в середині травня по всьому світу поширювався інший вірус - WannaCry.

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