Російський Rambler запускає український портал

Російська група компаній Rambler запустить портал в українському сегменті інтернету - rambler.ua.

Про це йдеться в прес-релізі Rambler, пише Liga.Net.

"Читачі з регіонів України будуть в курсі всього, що відбувається в кожному з 25 найбільших міст країни, а також зможуть стежити за інформацією про погоду і курси валют", - наголошується в прес-релізі.

"Крім читання новин користувачі тепер можуть завести пошту @rambler.ua. Всі бажаючі зможуть зберегти і перенести заблоковану поштову скриньку з іншого сервісу і продовжити використовувати її зі старою адресою", - сказано в повідомленні.

При цьому, як уточнюють Ведомости, Rambler не відкриває підрозділ в Україні, а сервіси для українців і новини для них будуть робити співробітники російського офісу.

"Ми відреагували на звернення українських користувачів в нашу службу підтримки і сподіваємося, що можливість оптимізації комунікації буде вище політики", - заявили в холдингу.

Також повідомляється, що Rambler не обговорював своє рішення з українською владою, і у холдингу немає впевненості, що він не потрапить під санкції, як Яндекс або Mail.ru.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 15 травня підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, указ передбачає заборону інтернет-провайдерам здійснювати послуги з доступу до сайтів Яндекс, Доктор Веб, Лабораторія Касперського, Mail.ru, соціальних мереж Однокласники і Вконтакте. Rambler до списку санкцій не потрапив.