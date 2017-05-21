За чотири місяці місцеві бюджети розмістили у держбанках майже 12 мільярдів

За інформацією Державного казначейства України, за чотири місяці нинішнього року місцеві бюджети розмістили на депозитах у державних банках майже 12 млрд гривень.

Про це пише у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, позитивна динаміка у доходах фіксується з початку реформи децентралізації. В той же час порівняння витрат місцевих бюджетів з їх стрімко зростаючими доходами дивує.

"За підсумками минулого бюджетного року, перші не тільки не показали зростання, а навіть не дотягли 6,8% до планових показників. Із запланованого 25,6 млрд гривень так і не було освоєно. Частка місцевих бюджетів у видатках зведеного держбюджету все ж таки підросла, але лише на 0,7 п.п., і становила 41,4%", - відзначає автор.

За словами Самаєвої, аналіз витрат дає зрозуміти, що більша частина коштів була витрачена на соціальний захист та забезпечення – 30% всіх витрат (свою роль зіграла система субсидій). 27% витрат склали витрати на сферу освіти, 18% - витрати на охорону здоров'я.

"А ось капітальні витрати становлять лише 15% від усіх витрат на місцях, і за 2016-й вони виросли лише на 3%", - зазначила Самаєва.