Всі розділи
Укр / Рус

МЕРТ просить місію Світового банку оцінити прогрес України у легкості ведення бізнесу

Вівторок, 2 травня 2017, 16:20

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

"Минулого року, місія не працювала в Україні, і, як наслідок, у звіт Doing Business 2017, на жаль, не були враховані деякі з наших досягнень", - пояснив Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

"Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України", - додав він.

Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів і аналітиків, які відповідають за підготовку звіту Doing Business. Нефьодов представив прогрес України в дерегуляції менеджеру Світового банку Риті Рамальйо.

Пані Рамальйо розповіла нам, що в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент - участь бізнесу в державних закупівлях. Звісно, це додасть нам позицій у рейтингу. Також ми дуже зацікавлені, аби кейс України був окремо описаний у звіті 2019 року, як приклад зразкової системи державних закупівель", - розповів він.

Нагадаємо, що МЕРТ сподівається, що Україна в 2018 році увійде в топ-30 країн за легкістю ведення бізнесу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Світовий банк МЕРТ
Матеріали за темою
Світовий банк може виділити Україні 150 мільйонів доларів фіндопомоги 2 травня 2017, 11:05
Світовий банк працевлаштовуватиме малозабезпечених безробітних – Мінсоцполітики 19 квітня 2017, 12:05
У Світовому банку радять Україні в першу чергу провести 4 реформи 8 квітня 2017, 19:19
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті