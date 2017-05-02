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Світовий банк може виділити Україні 150 мільйонів доларів фіндопомоги

Вівторок, 2 травня 2017, 11:05

Всесвітній банк обговорить питання виділення Україні 150 мільйонів доларів в рамках програми фінансової допомоги.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Як зазначається, обговорення було перенесено з 31 березня на 2 травня. Офіційний представник банку Меріем Грей тоді не стала коментувати причини перенесення, а лише підтвердила його. За її словами, очікується "більш широке обговорення".

Програма фіндопомоги Україні від МВФ є ключовою умовою продовження фінансування по лінії інших міжнародних фінінститутів.

Разом з МВФ, який виділить 17,5 млрд доларів, в цілому програма складає 40 млрд доларів на чотири роки. Одним з найбільших учасників цієї програми є Всесвітній банк. У наданні допомоги бере участь також Європейський банк розвитку та інші міжнародні спонсори.

Згідно з інформацією джерела, виділення грошей Україні буде схвалено радою директорів Світового банку з великою ймовірністю.

Нагадаємо, Світовий банк порадив Україні провести 4 реформи для прискорення свого економічного відновлення.

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Світовий банк фінансування
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