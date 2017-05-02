Світовий банк може виділити Україні 150 мільйонів доларів фіндопомоги
Всесвітній банк обговорить питання виділення Україні 150 мільйонів доларів в рамках програми фінансової допомоги.
Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".
Як зазначається, обговорення було перенесено з 31 березня на 2 травня. Офіційний представник банку Меріем Грей тоді не стала коментувати причини перенесення, а лише підтвердила його. За її словами, очікується "більш широке обговорення".
Програма фіндопомоги Україні від МВФ є ключовою умовою продовження фінансування по лінії інших міжнародних фінінститутів.
Разом з МВФ, який виділить 17,5 млрд доларів, в цілому програма складає 40 млрд доларів на чотири роки. Одним з найбільших учасників цієї програми є Всесвітній банк. У наданні допомоги бере участь також Європейський банк розвитку та інші міжнародні спонсори.
Згідно з інформацією джерела, виділення грошей Україні буде схвалено радою директорів Світового банку з великою ймовірністю.
Нагадаємо, Світовий банк порадив Україні провести 4 реформи для прискорення свого економічного відновлення.
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