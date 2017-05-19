"Укрзалізниця" хоче реструктуризувати валютний борг

"Укрзалізниця" веде переговори з міжнародними кредиторами про переведення боргу в національну валюту.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на главу Войцеха Балчуна.

У січні 2017 року "Укрзалізниця" почала процес реструктуризації боргу по єврооблігаціях на суму 500 млн доларів, які були причиною оголошення технічного дефолту.

"Для зменшення курсових ризиків ПАТ "Укрзалізниця" планує реструктуризувати борг і фінансуватися в національній валюті. Відповідні переговори з міжнародними організаціями вже ведуться", - заявив Балчун.

При цьому, не повідомляється, за яким курсом пропонується конвертувати валютний борг в гривні.

Як повідомлялося раніше, в лютому 2016 власники єврооблігацій "Укрзалізниці" схвалили умови реструктуризації.

Як відомо, на момент початку реструктуризації борг держмонополії становив 37,5 млрд грн, з яких 5 млрд грн - борги перед Європейським банком реконструкції та розвитку і Ексімбанком Кореї.

На позику єврооблігацій доводилося 10 млрд грн, решта 22 млрд грн - борги перед внутрішніми кредиторами, переважно банками. Лише 25% всіх боргів УЗ номіновані в гривні, а три чверті - в валюті (долар - 72%, євро - 2%).

Україна і комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктурізаціічасті державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всіх бондами на рівні 7,75% річних.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про технічний дефолт і розпочала переговори про реструктуризацію зобов'язань на 32 мільярди гривень.

Економічна правда