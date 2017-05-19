Квитки на "Інтерсіті" до Перемишля можна буде купити онлайн в червні - Балчун

Квитки на швидкісний поїзд №705/33013, який курсує з Києва до Перемишля, вже з середини червня можна буде придбати онлайн.

Про це повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, повідомляє сайт товариства.

"Ми інтенсивно опрацювали це з польською стороною. Питання було не тільки з нашого боку, а треба було інтегрувати дві комп’ютерні системи та врахувати часову різницю", - повідомив Войцех Балчун.

Зі слів Балчуна, для запровадження онлайн-продажу квитків до Перемишля потрібно було вирішити чимало технічних питань.

"Я впевнений, що в середині червня вже цей проект стартує", - підкреслив він.

Також сайт інформує, що у найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.

Європейська правда