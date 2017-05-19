Оголошено повторний конкурс на посади членів Рахункової палати

Комітет Верховної Ради з питань бюджету оголосив повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"Керуючись вимогами закону "Про Рахункову палату" та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради,оголошується повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері аудиту, економіки, фінансів або права не менше 5 років та бездоганну ділову репутацію.

Строк подання документів – до 18 години 19 червня 2017 року.

Як відомо, 4 квітня Верховна Рада не дійшла згоди щодо обрання 9 членів оновленого складу Рахункової палати.

Парламент обирав з 28 кандидатур, які подав на його розгляд комітет Ради з питань бюджету. Усі кандидати були визначені під час конкурсу.

Спершу нардепи визначили дев'ять найкращих з наданого списку, а потім спробували затвердити їх одним голосуванням. Але не змогли.

Економічна правда