"Укрзалізниця" звинувачує МІУ в зволіканні з корпоратизацією

Корпоратизація "Укрзалізниці" затримується через бездіяльність Міністерства інфраструктури, яке зволікає з передачею товариству акцій ПрАТ "КЕЗ Транссигнал".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Більш ніж за рік господарської діяльності ПАТ "Укрзалізниця" Міністерство інфраструктури не передало товариству акції Транссигналу, хоча постанова КМУ № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" вимагає цього", - йдеться у повідомленні.

"Це єдине із семи приватних акціонерних товариств-заводів, що визначені постановою, акції якого не передані Укрзалізниці. Товариство неодноразово зверталося до міністерства з проханням здійснити передачу акцій заводу, однак ця справа не просувається", - повідомляє прес-служба.

У компанії наголосили, що наразі єдиним акціонером і засновником ПрАТ "КЕЗ Транссигнал" є держава в особі Мінінфраструктури.

"Через невідповідність між розміром статутного капіталу "Транссигналу" та сумою випуску акцій цього заводу, розривом у майже 1,5 млн гривень, його акції депозитарна установа не приймає до зарахування в цінних паперах ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться у прес-релізі.

"Мінінфраструктури має всі повноваження усунути цей розрив та передати акції заводу Укрзалізниці, що є умовою для випуску її акцій", - наголосили у компанії.

У четвер прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не задоволений темпами корпоратизації "Укрзалізниці" за останній рік.

Раніше Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" Балчуна в конфлікті з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Нагадаємо, міністр інфраструктури звинувачує керівництво "Укрзалізниці" в корупційній діяльності.

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Економічна правда