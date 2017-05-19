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Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

П'ятниця, 19 травня 2017, 09:01

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 19 травня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,39 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,37 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5927 гривні.

Нагадаємо, 18 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,37-26,4 гривні за долар.

Економічна правда

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