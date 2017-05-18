"АрселорМіттал" змусили підвищити зарплати працівників

Генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Парамжіт Калон оголосив про підвищення заробітної плати працівників підприємства до 70% з 1 травня 2017 року.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"Підвищення заробітної плати торкнеться робочих основних професій, задіяних у виробничих процесах", - йдеться в прес-релізі.

Як наголошується, при рівні зарплати, який раніше становив менше 5 тисяч гривень, забезпечено підвищення оплати праці на 60-70%; при рівні зарплати від 5 до 6 тисяч гривень - 40%; 6-7 тисяч гривень - 35%; 7-8 тисяч гривень - 30%; 8-9 тисяч гривень - 25%.

"Підвищення заробітної плати адміністративним працівникам і керівництву "АрселорМіттал Кривий Ріг" не передбачено", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі страйкують шахтарі трьох підприємств - Криворізького залізорудного комбінату, ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" і рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка", вимагаючи підвищення зарплати.

У середу стало відомо, що шахтарі рудника "Євраз-Суха Балка" домоглися підвищення зарплат з 1 червня на 20%.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Рудник "Євраз Суха Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе. Входить в групу Evraz (РФ).

Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.

Економічна правда