Оптові ціни на дизпаливо оновили річні мінімуми

У четвер залізничні партії дизпалива подешевшали ще на 100 гривень за тонну, при цьому пропозиція ресурсу продовжує розширюватися.

Про це OilNews розповіли в "Консалтинговій групі А-95".

Середня вартість ДТ в крупному опті сьогодні знизилася до 21 600 грн/т, що є мінімальною ціною з 27 грудня 2016 року.

При цьому на ринку спостерігається рекордна пропозицію ресурсу: 25 пропозицій по 10-ти базисам 7-ми різних виробників.

ОККО, ЗНГК і WOG торгували білоруським продуктом по 21 700-21 900 грн/т. Литовське дизпаливо пропонує "Паралель" і "ЗНП-М в Чернігівській області за 21 600-21 700 грн/т, а "Гранд Петрол" в Києві - по 22 400 грн/т. В Херсоні та Запоріжжі "Альянс Енерго Трейд" виходить з туркменським ДТ по 22 100 грн/т.

Автомобільні партії також дешевшають. Їх середня по країні вартість в четвер знизилася ще на 5 коп./л, до 18,69 грн/л. "Анвітрейд" і "Е.Коннект" торгують трубопровідним ресурсом по 18,20 грн/л (-10 коп./л). Постачальники білоруського продукту в Коростені - "Фактор" та "Укрпалетсистем" - 18,20-18,25 грн/л.

Вартість ДТ в європейських портах стабілізувалася в останні дні на рівні 484-495 дол/т. Оператори ринку відзначають збереження потенціалу для зниження цін.

"Завтра ціна ще опуститься на 50-100 грн/т", - поділився прогнозом один з імпортерів російського ДТ.