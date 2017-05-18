Блокування Mail.ru і Яндекса може нашкодити авіапасажирам

Блокування російських поштових сервісів mail.ru, yandex.ru і yandex.ua може привести до виникнення проблем у тисяч українських авіапасажирів.

Про це повідомляє avianews.com.

Це пов'язано з тим, що багато авіакомпаній і агентств для максимальної автоматизації послуг і зниження витрат відправляють повідомлення про зміну розкладу або скасування рейсів по електронній пошті.

У той же час, за оприлюдненими в кінці 2014 року даними Приватбанку на основі аналізу 5,5 млн email-адрес клієнтів, 64% українців використовують російські поштові сервери.

В результаті блокування пасажири, які вказали при бронюванні квитка в якості контактної електронну пошту на серверах mail.ru, yandex.ru або yandex.ua, можуть не побачити відправлене повідомлення про зміну статусу рейсу і спізнитися на рейс в разі його перенесення на більш ранній термін, або ж приїхати в аеропорт, в той час як рейс був відмінений.

Щоб уникнути таких проблем пасажирам слід зв'язатися з авіаперевізником і вказати в якості контактного новий email на альтернативному поштовому сервері, а в разі відсутності такого - перед зверненням в авіакомпанію створити його.

Нагадаємо, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня, яким передбачені блокування російських поштових сервісів mail.ru, yandex.ru і yandex.ua, російських соціальних мереж Однокласники і Вконтакте, пошукача Yandex і супутніх сервісів.

16 травня українські інтернет-провайдери почали здійснювати блокування російських ресурсів.