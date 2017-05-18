Найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів через Трампа

Найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів, коли світові фондові ринки потрясла політична нестабільність в США.

Про це повідомляє Finclub.

За даними Bloomberg Billionaires Index, більше всіх з топ-500 найбагатших людей світу втратив засновник Facebook Марк Цукерберг. В результаті падіння акцій соціальної мережі на 3,3%, він позбувся 2 млрд доларів.

За один день Білл Гейтс, який володіє 86,8 млрд доларів, втратив 1 млрд доларів, а акції корпорації Microsoft впали на 2,8%.

Засновник Amazon Джефф Безос втратив 1,7 млрд доларів через падіння акцій його компанії на 2,2%. У той же час, статки засновника компанії Inditex (власник Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансіо Ортега зменшилися на 325 млн доларів.

Світові фондові індекси впали після того, як Білий дім огорнула політична нестабільність через новини про зв'язки Дональда Трампа з РФ, а також після скандалу зі звільненням директора ФБР Джеймса Комі.