НБУ зміцнює гривню

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 травня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,41 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,656 гривні.

Нагадаємо, вчора, 17 травня, Національний банк придбав 50 мільйонів доларів на валютному аукціоні.

Економічна правда