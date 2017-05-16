Банки перерахували 7 мільярдів в резерви

У першому кварталі українські банки перерахували в резерви за активними операціями 7,005 млрд грн.

Про це йдеться в показниках фінансової звітності банків України.

Згідно з даними Нацбанку, державні банки зарезервували 3,835 млрд грн. Найбільші відрахування здійснили Приватбанк і Ощадбанк - 1,918 млрд грн і 1,129 млрд грн відповідно.

Банки з іноземним капіталом зарезервували 2,652 млрд грн, в тому числі найбільші відрахування у банків з російським держкапіталом: Сбербанк - 649,224 млн грн, ВТБ Банк - 578,057 млн грн і Промінвестбанк - 407,85 млн грн; українські банки з приватним капіталом всього перерахували в резерви 517,994 млн грн.

Нагадаємо, 69 українських банків в першому кварталі 2017 року заробили сумарний прибуток 5,4 млрд гривень.

Економічна правда