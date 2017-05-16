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Альфа-Банк може змінити назву

Вівторок, 16 травня 2017, 10:16

Альфа-Банку після інтеграції з Укрсоцбанком може змінити бренд.

Про це повідомив генеральний менеджер Альфа-Банку Іван Світек, пише FinClub.

"В даний момент ми проходимо період інтеграції Альфа-Банку і Укрсоцбанку і не знаємо, з яким єдиним брендом будемо працювати через кілька років. Яку з назв ми виберемо - Альфа-Банк, Укрсоцбанк або третій варіант - поки не вирішено", - заявив він.

Як повідомлялося, 25 квітня відбулися щорічні загальні збори акціонерів "Укрсоцбанку", де було обрано новий склад наглядової ради банку.

Нагадаємо, в жовтні минулого року ABH Holdings S.A. і UniCredit Group оголосили про завершення операції з передачі 99,9% ПАТ "Укрсоцбанк" в обмін на міноритарну частку в 9,9% в ABHH.

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Альфа Банк Укрсоцбанк
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