НБУ залишив офіційний курс гривні незмінним
Вівторок, 16 травня 2017, 09:00
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 16 травня на рівні 26,47 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,04 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6832 гривні.
Нагадаємо, 15 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,44-26,46 гривні за долар.
Економічна правда
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