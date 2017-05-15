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Авдіївський коксохім Ахметова відновив роботу

Понеділок, 15 травня 2017, 20:21

На Авдіївському коксохімічному заводі після трьох місяців вимушеного простою введено в експлуатацію друге виробниче крило.

Про це повідомляє прес-служба Метінвесту.

"Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства. Це дало можливість повноцінно працювати всьому чотирьохтисячному колективу коксохіму", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу.

Два коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й хімічні цехи.

АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція постачається як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.

АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.

Економічна правда

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