Компанія Януковича вимагає від ЛЕО Григоришина 600 мільйонів

Компанія Донбасенерго через суд вимагає стягнути з компанії Луганське енергетичне об'єднання борг в 618 млн гривень за електроенергію.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Liga.net.

Господарський суд Луганської області 4 травня виніс рішення, згідно з яким на 30 травня призначено слухання справи за позовом Донбасенерго про стягнення з ЛЕО вартості електроенергії, поставленої з травня 2015 року по лютий 2017 року. Повідомляється, що позовну заяву було подано компанією Донбасенерго 10 квітня 2017 року.

Відзначимо, що до складу Донбасенерго входять дві теплові електростанції: Старобешівська та Слов'янська. Причому Старобешівська ТЕС працює на непідконтрольній території Донецької області і з початку 2015 року недоотримує гроші з України за відпущену електроенергію.

Нагадаємо, Донбасенерго є єдиною приватною генеруючою компанією, яка не контролюється Рінатом Ахметовим.

До 2016 року 60,8% акцій Донбасенерго належали колишньому народному депутату від Партії регіонів Ігорю Гуменюку. Часткою в 34%, про що неодноразово писали ЗМІ і заявляв глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, володіє старший син колишнього президента Олександр Янукович.

У 2016 році компанія Донбасенерго завершила процес зміни бенефіціарів: частку Гуменюка викупили американець Роберт Бенш і грек Андреас Церни. При цьому Олександр Янукович зберіг вплив на компанію.

Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена Костянтина Григоришина.

ЛЕО має борг перед ДП Енергоринок в сумі 5,2 млрд гривень. Сума заборгованості розділена умовно між підконтрольною Україні територією і непідконтрольною приблизно навпіл. При цьому оплати з боку тимчасово окупованої частини області немає.