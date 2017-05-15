Усі спроби кібератак на інформаційні системи НБУ успішно нейтралізуються - Нацбанк

Всі спроби кібератак на інформаційні системи Національного банку України успішно нейтралізуються фахівцями команди реагування на кіберінціденти НБУ.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку.

"Національний банк України завжди особливу увагу приділяє захисту банківської інфраструктури від шахрайства в кіберпросторі й дотримується високих стандартів у сфері інформаційного захисту та кібербезпеки…", - заявили в НБУ.

"Національний банк України з метою боротьби з кібератаками співпрацює з CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та відповідними підрозділами Служби безпеки України. Національний банк України постійно розробляє та оновлює рекомендації з кіберзахисту в банківській системі України й інформує про це банки", - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, комп'ютерний вірус WannaCry вразив велику кількість комп'ютерів під управлінням операційної системи Microsoft Windows. Вірус атакує комп'ютери під управлінням цієї системи шляхом шифрування файлів користувача, після чого виводить повідомлення про перетворення файлів з пропозицією в обмежений термін здійснити оплату ключа дешифрування біткоіни в еквіваленті суми 300 доларів для розблокування даних протягом трьох днів. Якщо потрібна сума не надійде, то сума автоматично буде збільшена вдвічі. На сьомий день вірус знищить дані.

Атаки зазнали багато країн, але найбільше інфікованих комп'ютерів - у Росії, Індії, Тайвані.